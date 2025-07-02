РФ накрила Запорізьку область з авіації та РСЗВ: є руйнування та поранені
Минулої доби російські війська завдали 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак постраждали четверо цивільних, пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативною інформацією, за добу окупанти зруйнували щонайменше 64 приватні будинки, автівки та об'єкти соціальної інфраструктури.
"Троє чоловіків та жінка постраждали внаслідок ворожих атак по Василівському та Пологівському районах", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що 1 липня російські війська здійснили:
- Чотири авіаційних удари по Гуляйполю та Новоданилівці.
- 252 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Біленьке, Новоолександрівку, Таврійське, Степногірськ, Камʼянське, Лобкове, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- Сім обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку.
- 113 артилерійських ударів прийшлося по території Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Червоної Криниці.
Нагадаємо, вчора росіяни атакували Преображенську громаду в Пологівському районі. Поранення дістали двоє мирних мешканців – 49-річна жінка та 55-річний чоловік.