Из-за российских обстрелов пострадали 10 жителей Херсона и области
Вчера российская армия атаковала более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали 10 мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Оккупанты били по социальной, критической инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили многоэтажку и 11 частных домов. Также захватчики изуродовали фермерское хозяйство, предприятие, автобус и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 10 человек получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 2 июля оккупационная армия РФ обстреляла больницу в Херсоне. Ранения получили медицинские работники и пациенты.
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