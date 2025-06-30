Обстріли Харківщини: 2 загиблих і 8 поранених, серед них – дитина
Протягом минулої доби російські війська атакували 6 населених пунктів Харківської області, застосувавши широкий арсенал озброєння: авіабомби, ракети, дрони та артилерію
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, загинуло 2 цивільних, ще 8 людей отримали поранення, серед них 6-річна дитина.
У селищі Пісочин постраждали: чоловіки 71, 66 і 35 років, жінки 69 і 65 років, а також хлопчик 6 років. У Куп'янську загинув 50-річний чоловік, 37-річного — поранено.
У селі Вільхуватка загинув 60-річний чоловік, поранено 59-річного.
Ворог активно застосовував різні типи озброєння: 64 некеровані авіаційні ракети, 8 керованих авіабомб, 13 дронів-камікадзе типу "Шахед", 11 — "Герань-2", 1 — "Молнія".
Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури:
- Харківський район (Пісочин, Дергачі): СТО, житлові будинки, автомобілі, склади, вікна багатоповерхівки.
- Куп'янський район: дитсадок, квартира, гараж, 8 приватних будинків.
- Чугуївський район (Курортне): будівля санаторію.
Нагадаємо, в ніч на 30 червня російські війська здійснили чергову атаку на Харківську область із застосуванням ударних безпілотників. Під вогнем опинились кілька населених пунктів регіону. Повідомлялося про 4 постраждалих.