Оккупанты атаковали дроном центр Херсона: сгорело авто, ранен мужчина

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Сегодня оккупационные войска РФ атаковали мирных жителей в центре Херсона. В результате удара пострадал гражданский

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Известно, что россияне атаковали Центральный район города около 11:00. Из-за вражеского удара сгорел автомобиль, еще один — поврежден.

"В больнице сейчас находится 51-летний мужчина, получивший обломочные ранения спины и ожоги ног. Он получает необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.