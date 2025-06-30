Оккупанты атаковали дроном центр Херсона: сгорело авто, ранен мужчина
Сегодня оккупационные войска РФ атаковали мирных жителей в центре Херсона. В результате удара пострадал гражданский
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Известно, что россияне атаковали Центральный район города около 11:00. Из-за вражеского удара сгорел автомобиль, еще один — поврежден.
"В больнице сейчас находится 51-летний мужчина, получивший обломочные ранения спины и ожоги ног. Он получает необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупационные войска атаковали 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали восемь мирных жителей, два человека погибли.
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