08:30  30 июня
В пруду на Кировоградщине обнаружили тело молодой женщины
07:54  30 июня
Стрельба в Софиевской Борщаговке: пуля попала в квартиру с ребенком
06:35  30 июня
В Харькове под обстрелами родилось более 50 детей
UA | RU
UA | RU
30 июня 2025, 12:40

Оккупанты атаковали дроном центр Херсона: сгорело авто, ранен мужчина

30 июня 2025, 12:40
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Сегодня оккупационные войска РФ атаковали мирных жителей в центре Херсона. В результате удара пострадал гражданский

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Известно, что россияне атаковали Центральный район города около 11:00. Из-за вражеского удара сгорел автомобиль, еще один — поврежден.

"В больнице сейчас находится 51-летний мужчина, получивший обломочные ранения спины и ожоги ног. Он получает необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупационные войска атаковали 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали восемь мирных жителей, два человека погибли.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы оккупанты авто Херсон дрон БПЛА атака Прокудин Александр Сергеевич
Момент прилета в ТЦК Кривого Рога попал на видео
30 июня 2025, 11:40
Обстрелы Харьковщины: 2 погибших и 8 раненых, среди них – ребенок
30 июня 2025, 10:51
Россия запустила по Украине более 100 ударных дронов: как отработала ПВО
30 июня 2025, 09:30
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
В Сухопутных войсках прокомментировали удар по ТЦК в Кривом Роге
30 июня 2025, 12:55
В Одессе врач и эксжелезнодорожник шпионили для РФ: их задержала СБУ
30 июня 2025, 12:50
В Одесской области представитель благотворительного фонда организовал мошенническую схему
30 июня 2025, 12:39
В Кременчуге стартовал демонтаж памятника советским матросам
30 июня 2025, 12:15
Четверо военнослужащих из Киевщины будут судить за неисполнение боевого приказа
30 июня 2025, 11:59
Момент прилета в ТЦК Кривого Рога попал на видео
30 июня 2025, 11:40
В ОП рассказали, как гражданских будут готовить к национальному сопротивлению
30 июня 2025, 11:35
За неделю украинские пограничники уничтожили более 200 окупантов и обезвредили почти 500 беспилотников
30 июня 2025, 11:22
Атака дронов на Кривой Рог: трое раненых, один – в тяжелом состоянии
30 июня 2025, 11:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »