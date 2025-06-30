В Херсонской области россияне убили 2 людей, пострадали 8 гражданских
За прошедшие сутки, 29 июня, российские оккупационные войска атаковали 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали восемь мирных жителей, два человека погибли
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Россияне били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили многоэтажку и 17 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопроводы, сотовые башни, хозяйственные постройки, складское помещение и гараж.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 — получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, днем 29 июня в Херсоне россияне убили гражданского.
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