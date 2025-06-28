На Херсонщині росіяни обстріляли автомобіль гуманітарної допомоги

фото: Олександр Алчієв / Фейсбук

У Бериславі через артобстріл пошкоджено авто для перевезення гумдопомоги

Як передає RegioNews, про це повідомив у Фейсбуці начальник Бериславської МВА Олександр Алчієв.

За його словами, у результаті артобстрілу Берислава було пошкоджено автомобіль для перевезення гуманітарних вантажів, яку передали Swedish Rescuers.

"На жаль, це вже буденність для нас. Будемо ремонтувати", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку із цим доставку гуманітарної допомоги в місто тимчасово призупинено.

Нагадаємо, на днях у Херсонській області росіяни вбили трьох мирних жителів.