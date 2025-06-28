В Херсоне россияне сбросили с дрона взрывчатку на гражданский автомобиль
В Корабельном районе Херсона российские оккупанты атаковали беспилотником гражданское авто, в котором ехали мужчина и женщина
Об этом сообщает в Телеграмме пресс-служба Херсонской МВА, передает RegioNews.
"Очередная атака вражеского беспилотника на автомобиль в Корабельном районе. Около 11.30 российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто, в результате чего пострадали два человека", - говорится в сообщении.
60-летнего мужчину и женщину 51 года полицейские доставили в медучреждение. У обоих - минно-взрывная травма и обломочные ранения.
Напомним, несколько дней назад российские оккупационные войска атаковали более 20 населённых пунктов Херсонщины.
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