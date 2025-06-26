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Поліцейські евакуювали з прифронтової Новоолександрівки чотирьох жінок, серед них — 69-річну у критичному стані, яку доставили до лікарні

Про це повідомляють у Національній поліції України, передає RegioNews.

У Херсонській області правоохоронці провели чергову евакуаційну операцію з прибережного села Новоолександрівка, що перебуває під постійною загрозою російських обстрілів. Через небезпечну ситуацію, спричинену ударами дронів, артилерійськими атаками та мінуванням доріг, у селі залишатись стає дедалі ризикованіше, особливо для літніх мешканців.

До підрозділу поліції у Нововоронцовці надійшов сигнал про потребу терміново евакуювати чотирьох жінок віком 60, 83 та 86 років. Їх оперативно вивезли з населеного пункту та передали родичам у більш безпечній частині області.

Окремого реагування потребувала ще одна 69-річна жінка. Через критичний стан здоров’я її необхідно було невідкладно транспортувати до медичного закладу. Поліцейські діяли максимально швидко, що дало змогу доставити постраждалу до лікарні вчасно та врятувати її життя.

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