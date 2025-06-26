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26 червня 2025, 18:42

На Херсонщині врятували жінку у критичному стані: ще трьох вивезли із прифронтової зони

26 червня 2025, 18:42
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скріншот із відео/Національна поліція України
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Поліцейські евакуювали з прифронтової Новоолександрівки чотирьох жінок, серед них — 69-річну у критичному стані, яку доставили до лікарні

Про це повідомляють у Національній поліції України, передає RegioNews.

У Херсонській області правоохоронці провели чергову евакуаційну операцію з прибережного села Новоолександрівка, що перебуває під постійною загрозою російських обстрілів. Через небезпечну ситуацію, спричинену ударами дронів, артилерійськими атаками та мінуванням доріг, у селі залишатись стає дедалі ризикованіше, особливо для літніх мешканців.

До підрозділу поліції у Нововоронцовці надійшов сигнал про потребу терміново евакуювати чотирьох жінок віком 60, 83 та 86 років. Їх оперативно вивезли з населеного пункту та передали родичам у більш безпечній частині області.

Окремого реагування потребувала ще одна 69-річна жінка. Через критичний стан здоров’я її необхідно було невідкладно транспортувати до медичного закладу. Поліцейські діяли максимально швидко, що дало змогу доставити постраждалу до лікарні вчасно та врятувати її життя.

Нагадаємо, ГУР та МЗС евакуювали з Ірану 31 українця: подробиці операції.

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Херсонська область війна евакуація поліція обстріли дрони гуманітарна допомога прифронтові села
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