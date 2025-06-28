В Херсонской области россияне обстреляли автомобиль гуманитарной помощи

фото: Александр Алчиев / Фейсбук

В Бериславе из-за артобстрела поврежден автомобиль для перевозки резинопомощи

Как передает RegioNews, об этом сообщил в Фейсбуке начальник Бериславской МВА Александр Алчиев.

По его словам, в результате артобстрела Берислава был поврежден автомобиль для перевозки гуманитарных грузов, переданный Swedish Rescuers.

"К сожалению, это уже обыденность для нас. Будем ремонтировать", - говорится в сообщении.

В связи с этим доставка гуманитарной помощи в город временно приостановлена.

Напомним, на днях в Херсонской области россияне убили троих мирных жителей.