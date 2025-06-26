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26 июня 2025, 18:42

В Херсонской области спасли женщину в критическом состоянии: еще троих вывезли из прифронтовой зоны

26 июня 2025, 18:42
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скриншот с видео/Национальная полиция Украины
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Полицейские эвакуировали из прифронтовой Новоалександровки четырех человек, среди них - 69-летняя женщина находилась в критическом состоянии. Ее доставили в больницу

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

В Херсонской области представители правоохранительных органов провели очередную эвакуационную операцию из прибрежной деревни Новоалександровка, которая находится под постоянной угрозой российских обстрелов. Из-за опасной ситуации, вызванной ударами дронов, артиллерийскими атаками и минированием дорог, в селе оставаться все рискованнее, особенно для пожилых жителей.

В подразделение полиции в Нововоронцовке поступил сигнал о необходимости срочно эвакуировать четырех женщин в возрасте 60, 83 и 86 лет. Их оперативно вывезли из населённого пункта и передали родственникам в более безопасной части области.

В отдельном реагировании нуждалась еще одна 69-летняя женщина. Из-за критического состояния здоровья ее необходимо было безотлагательно транспортировать в медицинское учреждение. Полицейские действовали максимально быстро, что позволило доставить пострадавшую в больницу вовремя и спасти ее жизнь.

Напомним, ГУР и МИД эвакуировали из Ирана 31 украинца: подробности операции.

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