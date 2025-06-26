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26 червня 2025, 16:15

На Закарпатті шахраї викрали 1,7 мільйона в пенсіонерів

26 червня 2025, 16:15
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Фото: Нацполіція
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На Закарпатті викрили шахраїв, які крали гроші з банківських карток пенсіонерів. Виявилось, що серед учасників схеми були касири банківського відділення

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу на виведенні коштів із банківських рахунків пенсіонерів. В одному з банківських відділень Ужгорода зловмисники здійснювали несанкціоновані дії з конфіденційною інформацією. Вони змінювали номери телефонів, прив’язані до рахунків клієнтів, перевипускали їхні картки, а згодом знімали з них гроші.

Відомо, що шахраї привласнили щонайменше 1,7 мільйона гривень з 13 банківських рахунків. При цьому зараз перевіряється ще 76 подібних випадків.

Організатором схеми виявився 37-річний уродженець Донеччини. До "роботи" він залучив керівницю одного з банківських відділень та двох касирів.

Зараз зловмисникам оголосили про підозру. Всіх трьох помістили в ізолятор тимчасового тримання. Ще одна їхня "колега" не в ізоляторі, бо самостійно виховує малолітню дитину.

Нагадаємо, на Кіровоградщині жінку підозрюють у шахрайстві. Вона обманювала родичів зниклих безвісти військових. Вона обіцяла їм допомогу, але в результаті вкрала загалом близько 400 тисяч гривень.

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