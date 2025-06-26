фото: Суспільне Кропивницький

26 червня у Новомиргороді на Кіровоградщині відбулося прощання з полеглим захисником - 35-річним матросом Андрієм Шевченком

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Військовий загинув 12 червня під час бойових дій на Донеччині, обороняючи українські позиції від наступу російських військ.

Андрій Шевченко народився у місті Мирноград на Донеччині. Після завершення школи опанував професію шахтаря-електрослюсаря й працював на Центральній шахті та шахті імені Стаханова. Через загострення бойових дій на Покровському напрямку він разом із родиною був змушений переїхати до Кіровоградської області.

У вересні 2024 року Шевченка мобілізували до Збройних сил України. Після підготовки за спеціальністю штурмовика-кулеметника в Румунії він проходив службу на Запорізькому та Донецькому напрямках. Саме під час одного з штурмів на сході країни воїн загинув, захищаючи свою землю.

Церемонія прощання з героєм відбулася біля меморіалу захисникам України в Новомиргороді. Тіло матроса поховали на місцевому Софіївському кладовищі. У Андрія залишилися брати, сестри та тітки.

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