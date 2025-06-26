Российские войска атаковали прибрежные села Херсонщины: уничтожены жилые дома

фото: Херсонская ОВА

Российская оккупационная армия в очередной раз обстреляла прибрежные населенные пункты Херсона. В результате вражеских ударов во многих селах разрушены жилые дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

К счастью, из-за вражеских обстрелов люди не пострадали.

"На фото - последствия недавних артиллерийских и дроновых атак в Дудчанах и Качкаровке Миловской общины, а также в Михайловке Новоалександровской общины", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты убили трех мирных жителей Херсонщины.