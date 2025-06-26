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26 июня 2025, 16:50

Российские войска атаковали прибрежные села Херсонщины: уничтожены жилые дома

26 июня 2025, 16:50
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фото: Херсонская ОВА
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Российская оккупационная армия в очередной раз обстреляла прибрежные населенные пункты Херсона. В результате вражеских ударов во многих селах разрушены жилые дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

К счастью, из-за вражеских обстрелов люди не пострадали.

"На фото - последствия недавних артиллерийских и дроновых атак в Дудчанах и Качкаровке Миловской общины, а также в Михайловке Новоалександровской общины", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты убили трех мирных жителей Херсонщины.

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РФ война Херсонская ОГА обстрелы оккупанты Херсонская область БПЛА разрушенные дома
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