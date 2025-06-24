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24 июня 2025, 19:40

Оккупанты обстреляли Херсон: ранены 7 человек

24 июня 2025, 19:40
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иллюстративное фото: Нацполиция
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В течение суток оккупационные войска РФ атаковали Херсон из артиллерии и БпЛА. Из-за вражеских обстрелов семь человек получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, утром армия РФ обстреляла Херсон из артиллерии.

"От последствий взрывов снарядов пострадали шесть человек. Часть из них находилась на улице, другая - в собственных домах", - говорится в сообщении.

Позже, около 17:45, оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского жителя Херсона. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

В результате обстрелов в городе повреждены по меньшей мере пять многоквартирных домов, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили. По фактам совершения военных преступлений продолжаются досудебные расследования.

Напомним, в Херсонской области за прошедшие сутки в результате российской агрессии четыре человека погибли и пятеро получили ранения.

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