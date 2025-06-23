Российские войска ударили по Бериславу: погиб гражданский
Сегодня утром российские захватчики в очередной раз нанесли удар по Бериславу на Херсонщине. Из-за атаки вражеского БпЛА погиб мирный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, около 05:30 российские военные атаковали дроном одну из улиц в Бериславе.
"В результате чего травмы, несовместимые с жизнью, получил 46-летний мужчина. Во время обстрела он находился на улице", – говорится в сообщении.
По факту военного преступления, повлекшего гибель человека, продолжается досудебное расследование.
Напомним, вчера российская армия убила двух жителей Донецкой области. Также пятеро гражданских получили ранения.
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