Российские войска ударили по Бериславу: погиб гражданский

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Сегодня утром российские захватчики в очередной раз нанесли удар по Бериславу на Херсонщине. Из-за атаки вражеского БпЛА погиб мирный житель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, около 05:30 российские военные атаковали дроном одну из улиц в Бериславе.

"В результате чего травмы, несовместимые с жизнью, получил 46-летний мужчина. Во время обстрела он находился на улице", – говорится в сообщении.

По факту военного преступления, повлекшего гибель человека, продолжается досудебное расследование.