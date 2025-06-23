09:10  23 июня
В Херсоне мужчина подобрал взрывчатку, которая сдетонировала у него в руках
08:15  23 июня
Массированный удар по Киеву: сгорело здание спорткомплекса КПИ
05:05  23 июня
На Буковине в поле опрокинулся трактор: водитель скончался
UA | RU
UA | RU
23 июня 2025, 09:45

Российские войска ударили по Бериславу: погиб гражданский

23 июня 2025, 09:45
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня утром российские захватчики в очередной раз нанесли удар по Бериславу на Херсонщине. Из-за атаки вражеского БпЛА погиб мирный житель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, около 05:30 российские военные атаковали дроном одну из улиц в Бериславе.

"В результате чего травмы, несовместимые с жизнью, получил 46-летний мужчина. Во время обстрела он находился на улице", – говорится в сообщении.

По факту военного преступления, повлекшего гибель человека, продолжается досудебное расследование.

Напомним, вчера российская армия убила двух жителей Донецкой области. Также пятеро гражданских получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война обстрелы оккупанты жертва Херсонская область БПЛА атака Берислав
Удар по Киеву: уже 6 погибших, среди пострадавших – 15-летняя девушка
23 июня 2025, 09:02
Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 6 гражданских
23 июня 2025, 07:57
Россияне атаковали ракетами Очаков: среди раненых — двое детей
23 июня 2025, 01:45
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
Вражеский удар по Краматорску: под завалами жилого дома может быть человек
23 июня 2025, 11:45
Сбор средств для больного СМА Назария Гусакова: полиция открыла уголовные дела
23 июня 2025, 11:30
В Тернопольской области нетрезвый водитель вылетел с дороги и перевернулся
23 июня 2025, 11:24
Ночной обстрел Украины: реакция президента Зеленского
23 июня 2025, 11:23
Нардепка Марьяна Безуглая обвинила певца Тараса Тополя в "фейковой службе" в армии
23 июня 2025, 10:59
Атака "Ланцетом" на Черниговщине: двое погибших, десять раненых
23 июня 2025, 10:54
За сутки ВСУ ликвидировали более 1000 россиян, — Генштаб
23 июня 2025, 10:50
За неделю украинские пограничники уничтожили более 200 российских окупантов
23 июня 2025, 10:22
Правительственная перезагрузка: кто и когда заменит Шмыгаля
23 июня 2025, 10:15
Россияне ударили по критической инфраструктуре Херсона
23 июня 2025, 10:14
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »