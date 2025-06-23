У Херсоні чоловік підібрав вибухівку, яка здетонувала у нього в руках

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

За попередніми даними, інцидент стався у Корабельному районі міста.

"28-річний херсонець взяв до рук невідому вибухівку, яка здетонувала у нього в руках. Через це він дістав вибухову травму та множинні переломи кісток руки", – йдеться в повідомленні.

Медики доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості.