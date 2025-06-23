У Херсоні чоловік підібрав вибухівку, яка здетонувала у нього в руках
Вибух стався сьогодні вранці, 23 червня, в одному з районів Херсона. Потерпілий дістав поранення
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.
За попередніми даними, інцидент стався у Корабельному районі міста.
"28-річний херсонець взяв до рук невідому вибухівку, яка здетонувала у нього в руках. Через це він дістав вибухову травму та множинні переломи кісток руки", – йдеться в повідомленні.
Медики доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості.
Нагадаємо, минулої доби росіяни атакували понад 35 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали шестеро мирних мешканців, одна людина загинула.
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