В Херсоне мужчина подобрал взрывчатку, которая сдетонировала у него в руках

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Взрыв произошел сегодня утром, 23 июня, в одном из районов Херсона. Потерпевший получил ранения

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.

По предварительным данным, инцидент произошел в Корабельном районе города.

"28-летний херсонец взял в руки неизвестную взрывчатку, которая сдетонировала у него в руках. Из-за этого он получил взрывную травму и множественные переломы костей руки", – говорится в сообщении.

Медики доставили пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжести.