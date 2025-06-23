В Херсоне мужчина подобрал взрывчатку, которая сдетонировала у него в руках
Взрыв произошел сегодня утром, 23 июня, в одном из районов Херсона. Потерпевший получил ранения
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.
По предварительным данным, инцидент произошел в Корабельном районе города.
"28-летний херсонец взял в руки неизвестную взрывчатку, которая сдетонировала у него в руках. Из-за этого он получил взрывную травму и множественные переломы костей руки", – говорится в сообщении.
Медики доставили пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжести.
Напомним, за прошедшие сутки россияне атаковали более 35 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали шесть мирных жителей, один человек погиб.
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