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23 июня 2025, 07:57

Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 6 гражданских

23 июня 2025, 07:57
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Вчера, 22 июня, российские оккупационные войска атаковали более 35 населенных пунктов Херсона. В результате вражеских ударов пострадали шесть мирных жителей, один человек погиб

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам Войска РФ повредили семь многоэтажек и 14 частных домов.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, днем 22 июня в результате вражеского артудара по Херсону погиб местный житель.

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