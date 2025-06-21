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21 июня 2025, 09:58

Россия обстреляла жилые кварталы Херсона: ранена 85-летняя женщина

21 июня 2025, 09:58
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В субботу ночью, 21 июня, российская армия в очередной раз обстреляла Центральный район Херсона. Под огонь попали жилые кварталы

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки повреждены многоквартирные дома — в квартирах выбиты стекла, разрушены балконы, крыши и стены.

Отдельные снаряды попали непосредственно в несколько квартир. В одной из них находилась 85-летняя женщина.

У пострадавшей диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и ранение ноги.

По данным ОВА, за прошедшие сутки из-за российской агрессии на Херсонщине ранены 7 человек.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 343 удара по 11 населенным пунктам региона. В результате атаки ранения получила женщина в Запорожском районе.

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Херсон российская армия атака многоквартирный дом квартиры женщина ранение
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