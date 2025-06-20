На Харківщині сапери розмінували понад 240 гектарів територій

ілюстративне фото: ДСНС України

Протягом минулого тижня піротехнічні підрозділи розмінували понад 243 гектара територій в Харківської області. Також сапери виявили та знешкодили 1 218 вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

За інформацією ОВА, з 12 по 18 червня зведені піротехнічні підрозділи обстежили:

понад 202 га сільгоспугідь;

понад 4,6 кілометра ліній електропередач;

понад 4,6 кілометра ділянок автодоріг;

3 кілометра газопроводів;

0,3 га акваторії;

2 об’єкта;

розмінували 12 домоволодінь.

Окрім того, протягом тижня фахівці повторно підключили до електромережі 13 743 абонента.

"Впродовж 18 червня піротехнічні підрозділи розмінували понад 43 га територій, більш як 37 га сільськогосподарських угідь, більше 1 кілометра ліній електропередач, понад 600 метрів ділянок автомобільних доріг, більш як 400 метрів газопроводів, а також обстежили 4 домоволодіння. Виявили та знешкодили 186 вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні.

Про виявлені підозрілі предмети цивільних закликають обов'язково повідомляти за номерами телефонів: 101 та 102.