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20 июня 2025, 17:39

На Херсонщине мужчина получил взрывную травму, взяв в руки дрон

20 июня 2025, 17:39
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Днепровском районе Белозерской общины 64-летний местный житель получил серьезные травмы в результате детонации взрывного устройства

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина взял в руки дрон, который взорвался, вызвав взрывную травму и ампутацию стопы.

Потерпевшего госпитализировали.

Правоохранители отмечают, при обнаружении подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите по телефонам 101 или 102.

Напомним, на Сумщине ударный вражеский БпЛА, сбитый силами обороны, упал в реку и не взорвался. Его боевую часть уничтожили взрывотехники.

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