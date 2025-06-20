На Херсонщине мужчина получил взрывную травму, взяв в руки дрон

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В Днепровском районе Белозерской общины 64-летний местный житель получил серьезные травмы в результате детонации взрывного устройства

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина взял в руки дрон, который взорвался, вызвав взрывную травму и ампутацию стопы.

Потерпевшего госпитализировали.

Правоохранители отмечают, при обнаружении подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите по телефонам 101 или 102.

Напомним, на Сумщине ударный вражеский БпЛА, сбитый силами обороны, упал в реку и не взорвался. Его боевую часть уничтожили взрывотехники.