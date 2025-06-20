На Херсонщине мужчина получил взрывную травму, взяв в руки дрон
В Днепровском районе Белозерской общины 64-летний местный житель получил серьезные травмы в результате детонации взрывного устройства
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что мужчина взял в руки дрон, который взорвался, вызвав взрывную травму и ампутацию стопы.
Потерпевшего госпитализировали.
Правоохранители отмечают, при обнаружении подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите по телефонам 101 или 102.
Напомним, на Сумщине ударный вражеский БпЛА, сбитый силами обороны, упал в реку и не взорвался. Его боевую часть уничтожили взрывотехники.
В Харьковской области саперы разминировали более 240 гектаров территорийВсе новости »
20 июня 2025, 13:05На Херсонщине российский дрон атаковал женщину возле магазина
20 июня 2025, 12:52Донетчина под огнем: десятки обстрелов за сутки, есть погибший и раненые
20 июня 2025, 11:41
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
В Житомирской области полиция посреди улицы задержала мэра города
20 июня 2025, 18:29Судьи, карьерам которых "помог" Портнов: "Схемы" назвали имена и фамилии
20 июня 2025, 18:17В Черкассах судили военного, пытавшегося "продать" влияние на ВЛК
20 июня 2025, 17:57Скандал с депутатом из Днепра, обвиняемой в фиктивной службе в ВСУ, получил неожиданное продолжение
20 июня 2025, 17:52Во Львове погибший в ДТП 16-летний парень спас троих пациентов
20 июня 2025, 17:42В Ровенской области ураган уничтожил тысячи деревьев
20 июня 2025, 17:35У руководителя ТЦК в Одесской области нашли необоснованные активы почти на 2 млн грн
20 июня 2025, 17:14У народного депутата Марии Мезенцевой родился первенец
20 июня 2025, 17:01Украинцы смогут звонить по телефону и пользоваться интернетом в ЕС без дополнительной платы
20 июня 2025, 16:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера