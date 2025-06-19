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19 июня 2025, 21:20

Россияне сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль в Херсоне: есть пострадавшие

19 июня 2025, 21:20
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Вечером 19 июня российские войска нанесли удар по гражданскому автомобилю в Корабельном районе Херсона. Ранения получили двое горожан

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По оперативной информации, оккупанты атаковали беспилотником автомобиль около 18:00.

"В результате сброса взрывчатки с дрона мужчины, 53 и 40 лет, получили минно-взрывные травмы", — говорится в сообщении.

Потерпевшие находятся под наблюдением медиков.

Напомним, за прошедшие сутки войска РФ атаковали 34 населенных пункта Херсонщины. В результате обстрелов ранения получили девять мирных жителей.

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