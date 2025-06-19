Россияне сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль в Херсоне: есть пострадавшие
Вечером 19 июня российские войска нанесли удар по гражданскому автомобилю в Корабельном районе Херсона. Ранения получили двое горожан
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По оперативной информации, оккупанты атаковали беспилотником автомобиль около 18:00.
"В результате сброса взрывчатки с дрона мужчины, 53 и 40 лет, получили минно-взрывные травмы", — говорится в сообщении.
Потерпевшие находятся под наблюдением медиков.
Напомним, за прошедшие сутки войска РФ атаковали 34 населенных пункта Херсонщины. В результате обстрелов ранения получили девять мирных жителей.
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