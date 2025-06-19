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19 червня 2025, 18:10

Окупанти знищили будинок культури у селі на Херсонщині

19 червня 2025, 18:10
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фото: Херсонська ОВА
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Вночі 19 червня окуційна армія РФ атакувала дроном село Новоолександрівка Бериславського району

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

Внаслідок влучання безпілотника місцевий будинок культури згорів вщент. На щастя, люди не постраждали.

"Наслідки ворожого удару – на фото", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби війська РФ атакували 34 населені пункти Херсонщини. Внаслідок обстрілів поранення дістали дев'ять мирних мешканців.

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війна Херсонська ОДА пожежа обстріли окупанти дрон Херсонська область БПЛА атака будинок культури
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