Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора

Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки

18 червня 2025

Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера

Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними