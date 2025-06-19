Війська РФ обстріляли медпункт під Херсоном: пошкоджені гараж і автівки "швидкої"
Сьогодні вночі російські війська завдали удару по селищу Білозерка Херсонського району. Окупанти влучили у місцевий пункт базування "екстренки"
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.
Загарбники вдарили по Білозерці з артилерії. На щастя, медичні працівники не постраждали.
"Через атаку пошкоджено гаражне приміщення та дві автівки "швидкої", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора армія РФ вдарила по пожежній частині у Білозерці з безпілотника. Внаслідок атаки постраждали троє рятувальників віком 24, 31 та 38 років.
Росіяни вдарили КАБами по Запорізькій області: зруйновані будинки та складиВсі новини »
19 червня 2025, 15:55Обстріли Херсонщини: постраждали 14 людей, серед них троє рятувальників
19 червня 2025, 12:02Росіяни атакували з дрона 84-річну жительку Херсона
19 червня 2025, 11:15
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
Перший жіночий екіпаж 427-го полку "РАРОГ" займатиметься перехопленням ворожих дронів "Shahed"
19 червня 2025, 18:30Окупанти знищили будинок культури у селі на Херсонщині
19 червня 2025, 18:10На лавці перепочити не вдалося: на Дніпропетровщині чоловіка пограбував 16-річний юнак
19 червня 2025, 18:00На Львівщині зіткнулися легковик і вантажівка: постраждала жінка
19 червня 2025, 17:35У них немає нічого: Порошенко закликав суд скасувати санкції проти нього
19 червня 2025, 17:20Жителів Запоріжжя закликають доєднуватися до боротьби з небезпечною рослиною
19 червня 2025, 16:58На Київщині потяг збив 42-річного чоловіка: машиніст не встиг загальмувати
19 червня 2025, 16:45Чекав окупантів і мріяв "випити за побєду": жителя Донеччини засудили за державну зраду
19 червня 2025, 16:17Двоє водіїв під дією наркотиків: у Дніпрі зупинили автівки Volkswagen і BMW
19 червня 2025, 16:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера