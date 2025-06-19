Війська РФ обстріляли медпункт під Херсоном: пошкоджені гараж і автівки "швидкої"

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Сьогодні вночі російські війська завдали удару по селищу Білозерка Херсонського району. Окупанти влучили у місцевий пункт базування "екстренки"

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

Загарбники вдарили по Білозерці з артилерії. На щастя, медичні працівники не постраждали.

"Через атаку пошкоджено гаражне приміщення та дві автівки "швидкої", – йдеться в повідомленні.