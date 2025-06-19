Оккупанты обстреляли Херсонщину: ранены 9 человек
За прошедшие сутки войска РФ продолжали обстрелы и дроновые атаки по населенным пунктам Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, в результате обстрелов ранения получили 9 мирных жителей.
Оккупанты целенаправленно избивали по социальной инфраструктуре и жилым кварталам, в результате чего повреждены: 3 многоквартирных дома,
10 частных домов, газопровод, пункт экстренной медицинской помощи, пожарная часть, а также частные автомобили.
Во время ночной атаки силы противовоздушной обороны уничтожили ударный БпЛА типа "Шахед".
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 410 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области, ранен 62-летний мужчина.
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