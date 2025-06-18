Окупанти атакували Дніпропетровщину FPV-дронами: пошкоджене підприємство, виникли пожежі
Ввечері та вранці російські війська знову тероризували Нікопольщину та Синельниківщину на Дніпропетровщині FPV-дронами
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Окупанти били по Нікополю і Марганецькій громаді.
"Зайнялися приватний будинок і господарська споруда. Вогонь рятувальники загасили. Побиті ще одна оселя і дві господарські споруди", — йдеться в повідомленні.
Через ворожі обстріли у Васильківській громаді Синельниківського району виникла пожежа. Там зачепило газогін. У Маломихайлівській громаді пошкоджене транспортне підприємство. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.
За даними ОВА, ППО знищила над Дніпропетровщиною п'ять російських БпЛА.
Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого дев'ятиповерхового житлового будинку. Кількість загиблих зросла до 18.