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18 червня 2025, 09:45

Окупанти атакували Дніпропетровщину FPV-дронами: пошкоджене підприємство, виникли пожежі

18 червня 2025, 09:45
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фото: Сергій Лисак
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Ввечері та вранці російські війська знову тероризували Нікопольщину та Синельниківщину на Дніпропетровщині FPV-дронами

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Окупанти били по Нікополю і Марганецькій громаді.

"Зайнялися приватний будинок і господарська споруда. Вогонь рятувальники загасили. Побиті ще одна оселя і дві господарські споруди", — йдеться в повідомленні.

Через ворожі обстріли у Васильківській громаді Синельниківського району виникла пожежа. Там зачепило газогін. У Маломихайлівській громаді пошкоджене транспортне підприємство. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

За даними ОВА, ППО знищила над Дніпропетровщиною п'ять російських БпЛА.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого дев'ятиповерхового житлового будинку. Кількість загиблих зросла до 18.

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РФ війна пожежа обстріли окупанти Дніпропетровська область БПЛА Лисак Сергій Петрович FPV-дрон
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