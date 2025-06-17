У Херсоні окупанти атакували цивільну автівку

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Вдень російські війська завдали удару по цивільному автомобілю в Херсоні. Через обстріл постраждав водій машини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, близько 14:30 російські окупанти атакували з дрона автомобіль у Дніпровському районі міста.

"Через ворожий удар 21-річний хлопець дістав вибухову травму та контузію", — йдеться у повідомленні.

Потерпілого ушпиталили до лікарні. Він перебуває під наглядом медиків.