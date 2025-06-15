Оккупанты атаковали окрестности Херсона: есть пострадавшие

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Сегодня оккупанты атаковали БпЛА поселок Камышаны Херсонского района. В результате удара ранены два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.

По оперативным данным, войска РФ сбросили на Камышаны взрывчатку из дрона.

"У 55-летнего мужчины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также обломочные ранения головы и предплечья. Его состояние медики оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также в результате этой атаки пострадала 53-летняя женщина. У херсонки взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия и обломочное ранение спины. Пострадавшая находится в больнице под наблюдением медиков.