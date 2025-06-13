Фото: ОВА

У Дніпропетровській ОВА повідомили про атаки окупантів за 13 червня. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, протягом дня російські військові знову атакували Нікопольщину. Зокрема, окупанти били по Нікополю, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку громади. Використовували росіяни для цього безпілотники та артилерією.

Внаслідок атаки 13 червня загинула людина. Також пошкоджені інфраструктура, дві адмінбудівлі, багатоповерхівка, приватна оселя. Внаслідок атаки ворога загорілась суха трава.

Нагадаємо, 12 червня російські військові атакували безпілотниками селище Тимофіївка Богодухівського району. Ворог поцілив у житловий будинок. Внаслідок цього 59-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізували.