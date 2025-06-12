По кілька годин без світла: в ОВА повідомили, коли діятимуть графіки відключень на Херсонщині

фото: pixabay.com

Через пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами, в Херсонській області запровадили графіки відключень світла

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, електропостачання буде відсутнє у такі години в наступних населених пунктах:

07:00-09:00 та 15:00-17:00 – Наддніпрянське, Інженерне, Дарʼївка, Федорівка, Микільське, Ульянівка, Інгулець, Зарічне, Ясна Поляна. По місту Херсон: Житлоселище, мікрорайон Північний, Таврійський-1,2,3,4 (по черзі), Текстильний п-к;

09:00-11:00 та 17:00-19:00 – мікрорайони ХБК, Склотара, Консервний;

11:00-13:00 та 19:00-21:00 – Комишани, Приозерне, Білозерка, Надеждівка, Зорівка, Знамʼянка, Ромашкове, Черешеньки. По місту Херсон: Шуменський та Центр;

13:00-15:00 та 21:00-23:00 – мікрорайон Північний, Таврійський-1,2,3,4 (по черзі), Острів, Центр, Забалка-2, а також Зеленівка.

"Графіки діятимуть до стабілізації ситуації в енергетиці", — додав Олександр Прокудін.