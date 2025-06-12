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12 червня 2025, 11:38

На Херсонщині внаслідок обстрілів загинула людина, 14 поранені — фото наслідків

12 червня 2025, 11:38
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Фото: Національна поліція України
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Обстріли тривали у Бериславському та Херсонському районах із застосуванням артилерії та безпілотників

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Херсонській області внаслідок обстрілів російських військ загинула одна людина, ще 14 отримали поранення. Серед постраждалих - дитина, троє поліцейських та двоє працівників комунальних служб.

Минулої доби окупанти знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі у Бериславському та Херсонському районах. Обстріли проводили з артилерії та БпЛА. В одному з випадків у селі Садове під час артилерійського обстрілу загинула 65-річна жінка.

У селищі Білозерка російський FPV-дрон атакував 11-річного хлопчика, який перебував на подвір’ї. Медики оцінюють стан дитини як тяжкий. Також під час евакуації пораненої жінки, яку супроводжували поліцейські, ворог цілеспрямовано вдарив по їхньому службовому авто дроном. У результаті постраждали троє правоохоронців.

Ще один інцидент стався у Корабельному районі Херсона. Там окупаційні війська за допомогою FPV-дрона атакували територію комунального підприємства. Внаслідок удару отримали травми двоє комунальників. Правоохоронні органи продовжують фіксувати наслідки та відкривати провадження за фактами обстрілів.

Раніше повідомлялося, росіяни на Херсонщині поранили 12 осіб, серед них – дитина.

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