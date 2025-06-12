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12 июня 2025, 17:10

По несколько часов без света: в ОВА сообщили, когда будут действовать графики отключений на Херсонщине

12 июня 2025, 17:10
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фото: pixabay.com
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Из-за повреждений энергетической инфраструктуры, вызванной российскими обстрелами, в Херсонской области ввели графики отключений света

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, электроснабжение будет отсутствовать в следующие часы в таких населенных пунктах:

  • 07:00-09:00 и 15:00-17:00 – Надднепрянское, Инженерное, Дарьевка, Федоровка, Никольское, Ульяновка, Ингулец, Заречное, Ясная Поляна. По городу Херсон: Жилпоселок, микрорайон Северный, Таврический-1,2,3,4 (поочередно), Текстильный п-к.
  • 09:00-11:00 и 17:00-19:00 – микрорайоны ХБК, Стеклотара, Консервный,
  • 11:00-13:00 и 19:00-21:00 – Камышаны, Приозерное, Белозерка, Надеждовка, Зоровка, Знаменка, Ромашково, Черешенки. По городу Херсон: Шуменский и Центр.
  • 13:00-15:00 и 21:00-23:00 – микрорайон Северный, Таврический-1,2,3,4 (поочередно), Остров, Центр, Забалка-2, а также Зеленовка.

"Графики будут действовать до стабилизации ситуации в энергетике", - добавил Александр Прокудин.

Напомним, вчера российские войска нанесли удар по важному энергетическому объекту в Херсонской области, что привело к масштабным проблемам с электроснабжением в регионе.

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