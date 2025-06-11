Фото: офіційний сайт міста Одеса

Комунальні служби працюють без зупину, щоб усунути наслідки нічної атаки та допомогти мешканцям

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний сайт міста Одеса.

У ніч на 10 червня в Одесі стався потужний удар безпілотниками, який спричинив масштабні руйнування в різних районах міста. Під обстріл потрапили житлові будинки, будівля міського пологового будинку, а також станція екстреної медичної допомоги. Сильно постраждали приватна медична клініка, спортивний комплекс, зоопарк та залізничний вокзал. Окрім того, багато автомобілів мешканців міста зазнали пошкоджень.

Відразу після обстрілу комунальні служби розпочали масштабні роботи з прибирання та відновлення. Працівники КП "Міські дороги" залучили 16 одиниць спеціальної техніки для розчищення доріг від уламків будівель та скла. Загалом упродовж дня вдалося вивезти 147 кубічних метрів сміття. Ці заходи дозволили частково звільнити вулиці, щоб відновити рух та убезпечити пішоходів.

До робіт долучилися й 188 працівників КП "Житлово-комунальні сервіси". Вони закривають вибиті вікна плівкою та ОСБ-плитами, щоб захистити мешканців від вітру й дощу. За інформацією комунальників, внаслідок обстрілу пошкоджено 211 квартир, зруйновано 389 віконних блоків. Вчора фахівці закрили 190 віконних блоків, щоб зменшити вплив негоди.

Роботи з ліквідації наслідків тривають і сьогодні.

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