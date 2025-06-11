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11 червня 2025, 10:25

Російські війська обстріляли автомобіль у передмісті Херсона: є постраждалі

11 червня 2025, 10:25
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У середу вранці, 11 червня, окупанти вдарили по автомобілю в селищі Наддніпрянське Херсонського району. Поранення дістали мирні жителі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За оперативними даними, загарбники атакували цивільне авто безпілотником.

"Через ворожий удар постраждала 63-річна жінка та 61-річний чоловік. У них — вибухові травми та контузії, місцева жителька також дістала уламкове поранення ноги", — йдеться у повідомленні.

Медики надають допомогу постраждалим, яких доставили до лікарні.

Нагадаємо, ввечері 10 червня російські війська завдали удару по цивільному автомобілю у Корабельному районі Херсона. Постраждала жінка.

Сьогодні вранці окупанти атакували БпЛА автомобіль у селищі Малокатеринівка Запорізького району. Внаслідок удару постраждали двоє людей.

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