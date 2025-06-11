Масовані обстріли Херсонщини: окупанти поранили 5 цивільних

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Велетенське, Станіслав, Микільське, Берислав, Томарине, Дудчани, Осокорівка, Милове, Козацьке, Бургунка, Томарине, Золота Балка, Веселе, Гаврилівка, Кізомис, Монастирське, Одрадокам'янка, Ромашкове та Софіївка.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Минулої доби росіяни били по житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, гараж і приватні автомобілі.