Масовані обстріли Херсонщини: окупанти поранили 5 цивільних
Минулої доби, 10 червня, російські війська атакували понад два десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали п'ятеро мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Велетенське, Станіслав, Микільське, Берислав, Томарине, Дудчани, Осокорівка, Милове, Козацьке, Бургунка, Томарине, Золота Балка, Веселе, Гаврилівка, Кізомис, Монастирське, Одрадокам'янка, Ромашкове та Софіївка.
"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Минулої доби росіяни били по житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, гараж і приватні автомобілі.
Нагадаємо, вночі 11 червня війська РФ завдали масованих ударів безпілотниками по Харкову. Внаслідок дронової атаки є загиблі, постраждали понад 50 людей, серед них – діти.