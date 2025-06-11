Российские войска обстреляли автомобиль в пригороде Херсона: есть пострадавшие

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В среду утром, 11 июня, оккупанты ударили по автомобилю в поселке Приднепровское Херсонского района. Ранения получили мирные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По оперативным данным, захватчики атаковали гражданский автомобиль беспилотником.

"Из-за вражеского удара пострадала 63-летняя женщина и 61-летний мужчина. У них — взрывные травмы и контузии, местная жительница также получила обломочное ранение ноги", — говорится в сообщении.

Медики оказывают помощь пострадавшим, доставленным в больницу.

Напомним, вечером 10 июня российские войска нанесли удар по гражданскому автомобилю в Корабельном районе Херсона. Пострадала женщина.