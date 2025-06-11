Российские войска обстреляли автомобиль в пригороде Херсона: есть пострадавшие
В среду утром, 11 июня, оккупанты ударили по автомобилю в поселке Приднепровское Херсонского района. Ранения получили мирные жители
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По оперативным данным, захватчики атаковали гражданский автомобиль беспилотником.
"Из-за вражеского удара пострадала 63-летняя женщина и 61-летний мужчина. У них — взрывные травмы и контузии, местная жительница также получила обломочное ранение ноги", — говорится в сообщении.
Медики оказывают помощь пострадавшим, доставленным в больницу.
Напомним, вечером 10 июня российские войска нанесли удар по гражданскому автомобилю в Корабельном районе Херсона. Пострадала женщина.
Сегодня утром оккупанты атаковали БпЛА автомобиль в поселке Малокатериновка Запорожского района. В результате удара пострадали два человека.