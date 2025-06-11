Під Запоріжжям росіяни атакували автівку FPV-дроном: поранені цивільні
Сьогодні вранці окупанти атакували БпЛА автомобіль у селищі Малокатеринівка Запорізького району. Внаслідок удару постраждали місцеві мешканці
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За наявними даними, загарбники поцілили по машині БпЛА-камікадзе.
"Автівка пошкоджена. Двоє людей отримали поранення", – йдеться у повідомленні.
Наразі лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 419 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена інфраструктура.
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