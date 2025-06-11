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11 червня 2025, 08:15

Вночі ППО приземлила майже 50 російських "шахедів" та дронів-імітаторів

11 червня 2025, 08:15
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 11 червня армія РФ запустила по Україні ракету та 85 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 49 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що ворог запустив дрони з напрямків — Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ Криму. Також РФ вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області.

Під ворожими обстрілами опинилися Харківщина, Донеччина та Одещина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 40 — збито вогневими засобами ураження, 9 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання засобів повітряного нападу противника зафіксували у 14 локаціях.

Нагадаємо, за тиждень Сухопутні війська ЗСУ знищили крилату ракету та понад 350 ворожих дронів.

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