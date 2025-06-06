У Херсоні на міні підірвався автомобіль
У Дніпровському районі Херсона автомобіль наїхав на міну. Внаслідок вибуху постраждала жінка, яка перебувала в салоні транспортного засобу
Як передає RegioNews, про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбуці.
До лікарні звернулась херсонка, котра постраждала внаслідок підриву на міні.
"Авто, в якому перебувала 53-річна жінка, наїхало на міну типу "пелюстка" у Дніпровському районі. Потерпіла дістала мінно-вибухову травму, контузію та втрату слуху", - йдеться у повідомленні.
Медики надали їй необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
Нагадаємо, 2 червня росіяни вбили в Херсоні двох людей.
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