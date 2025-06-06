17:42  06 червня
Україну накриє атмосферний фронт - заливатиме дощами
16:27  06 червня
У травні росіяни вбили трьох українських журналістів
15:59  06 червня
На Харківщині прикордонники знищили багато військової техніки окупантів
UA | RU
UA | RU
06 червня 2025, 20:45

У Херсоні на міні підірвався автомобіль

06 червня 2025, 20:45
Читайте также на русском языке
фото: freepik.com
Читайте также
на русском языке

У Дніпровському районі Херсона автомобіль наїхав на міну. Внаслідок вибуху постраждала жінка, яка перебувала в салоні транспортного засобу

Як передає RegioNews, про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбуці.

До лікарні звернулась херсонка, котра постраждала внаслідок підриву на міні.

"Авто, в якому перебувала 53-річна жінка, наїхало на міну типу "пелюстка" у Дніпровському районі. Потерпіла дістала мінно-вибухову травму, контузію та втрату слуху", - йдеться у повідомленні.

Медики надали їй необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Нагадаємо, 2 червня росіяни вбили в Херсоні двох людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсон міна авто Херсонська ОДА постраждала
Росія вдруге за день атакувала будівлю Херсонської ОДА
05 червня 2025, 16:10
Росіяни влучили КАБом по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації
05 червня 2025, 08:59
На Херсонщині російські військові вбили одну людину, ще 13 поранили
03 червня 2025, 08:34
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
На Київщині чоловіку загрожує ув'язнення через наркотики
06 червня 2025, 21:55
ЗСУ не вистачає FPV-дронів, - ЗМІ
06 червня 2025, 21:40
Росіяни атакували Дніпропетровщину понад 30 разів: пошкоджені будинки, загорілись пожежі
06 червня 2025, 21:30
Удар по Луцьку: кількість загиблих та постраждалих збільшилась
06 червня 2025, 20:54
Ми на самому початку Третьої Світової
06 червня 2025, 20:36
Удар по Чернігові: рятувальники з під завалів дістали тіло
06 червня 2025, 20:18
Росіяни обстрілюють Харків ракетами
06 червня 2025, 20:15
На Дніпропетровщині представника Держпродспоживслужби піймали на хабарі
06 червня 2025, 19:47
Російська авіація завдала ударів по Харкову
06 червня 2025, 19:42
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »