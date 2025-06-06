В Херсоне на мине подорвался автомобиль
В Днепровском районе Херсона автомобиль наехал на мину. В результате взрыва пострадала женщина, которая находилась в салоне транспортного средства
Как передает RegioNews, об этом Херсонская областная военная администрация сообщила в Фейсбуке.
В больницу обратилась херсонка, которая пострадала в результате подрыва на мине.
"Авто, в котором находилась 53-летняя женщина, наехало на мину типа "лепесток" в Днепровском районе. Потерпевшая получила минно-взрывную травму, контузию и потерю слуха", - говорится в сообщении.
Медики предоставили ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Напомним, 2 июня россияне убили в Херсоне двух человек.
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