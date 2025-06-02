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02 червня 2025, 21:50

Росіяни вбили в Херсоні двох людей: серед загиблих - водій "швидкої"

02 червня 2025, 21:50
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Фото: прокуратура
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Росіяни вчергове атакували Херсонщину. Внаслідок атаки отримала поранення дитина 5 років

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Російські окупанти 2 червня завдали ударів по населених пунктах Херсонщини з артилерії та безпілотниками. У Херсоні, Антонівці, Білозерці та Станіславі 11 людей отримали поранення. Відомо, що серед постраждалих — дитина 5 років.

Близько 4:00 російські військові вдарили артилерією по Херсону. Внаслідок атаки загинув 40-річний місцевий житель. Також загинув водій автомобіля швидкої допомоги, який був атакований дроном.

Нагадаємо, 31 травня росіяни атакували Харків на область. Внаслідок атаки пошкоджено понад 30 житлових будинків. Також постраждали місцеві жителі.

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