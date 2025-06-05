Росіяни влучили КАБом по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації

фото: соцмережі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Труха Херсон.

Зокрема окупанти поцілили у будівлю Херсонської ОДА. У соцмережах поширили фото будівлі після прямого влучання.

В Херсонській області упродовж доби, з 06:00 середи, 4 червня, по 06:00 четверга, 5 червня, внаслідок російської агресії двоє людей загинули і ще десятеро зазнали поранень.

Як повідомлялось, вранці 5 червня російська авіація атакувала Херсон.