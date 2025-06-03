На Херсонщині російські військові вбили одну людину, ще 13 поранили

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У Херсонській області за минулу добу росіяни вбили одну людину, ще 13 людей зазнали поранень

Як передає RegioNews, про це голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

За його словами, ворожих атак зазнали такі населені пункти, як Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Понятівка, Микільське, Берислав, Осокорівка, Нововоронцовка, Заможне, Новорайськ, Шляхове, Гаврилівка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Зеленівка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Львове, Монастирське, Новоолександрівка, Нова Кам'янка, Саблуківка, Тягинка, Янтарне та Ольгівка.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 13 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 червня окупанти убили 3 і поранили 19 мирних мешканців Херсонщини.