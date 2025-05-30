Через російську атаку в Запоріжжі знеструмлені понад 13 тисяч абонентів, — ОВА

ілюстративне фото: Укренерго

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя сьогодні вранці, 30 травня, знеструмлені понад 13 тисяч абонентів. Енергетики проводять ремонтні роботи

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Енергопостачання половині з них енергетики вже відновили. Наразі без світла залишаються трохи більше 6 тисяч абонентів у двох районах міста", — йдеться в повідомленні.

На щастя, внаслідок ворожого удару люди не постраждали.

Нагадаємо, вранці 30 російська армія завдала удару по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі. Виникла пожежа.