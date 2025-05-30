Оккупанты обстреляли Херсон и область: 2 человека погибли, 3 ранены
В пятницу утром, 30 мая, российские войска атаковали Херсон и Бериславский район. Из-за вражеских обстрелов погибли двое гражданских, еще три человека получили ранения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, российская армия обстреляла Херсон из артиллерийского оружия около 09:00.
"В результате взрывов снарядов погибли мужчина и женщина, которые в момент удара находились на улице", – говорится в сообщении.
Также в 09:30 оккупанты направили БпЛА на одну из улиц поселка Новорайск Бериславского района. Из-за атаки дрона пострадали три человека, находившиеся на улице. Их госпитализировали в больницу.
По фактам совершения военных преступлений идет досудебное расследование.
Напомним, 29 мая в результате вражеской атаки на Херсон погиб 52-летний местный житель.
Также из-за российских обстрелов погибли двое жителей Берислава.