Оккупанты обстреляли Херсон и область: 2 человека погибли, 3 ранены

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В пятницу утром, 30 мая, российские войска атаковали Херсон и Бериславский район. Из-за вражеских обстрелов погибли двое гражданских, еще три человека получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, российская армия обстреляла Херсон из артиллерийского оружия около 09:00.

"В результате взрывов снарядов погибли мужчина и женщина, которые в момент удара находились на улице", – говорится в сообщении.

Также в 09:30 оккупанты направили БпЛА на одну из улиц поселка Новорайск Бериславского района. Из-за атаки дрона пострадали три человека, находившиеся на улице. Их госпитализировали в больницу.

По фактам совершения военных преступлений идет досудебное расследование.

Напомним, 29 мая в результате вражеской атаки на Херсон погиб 52-летний местный житель.

Также из-за российских обстрелов погибли двое жителей Берислава.