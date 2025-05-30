Через ворожі обстріли Донеччини загинула людина, постраждали 10 мирних жителів

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За наявною інформацією, вчора окупанти поранили цивільних у Костянтинівці, Слов'янську, Покровську, Сіверську, Ганнівці та Комарі. Через ворожі обстріли є жертва у Костянтинівці.

За даними ОВА, загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 227 загиблих і 7 213 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали масованого удару по Харківській області, застосовуючи ударні безпілотники та балістичні ракети. Постраждали восьмеро людей, із них — дві дитини.