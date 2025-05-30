Через ворожі обстріли Донеччини загинула людина, постраждали 10 мирних жителів
Минулої доби, 29 травня, внаслідок російських обстрілів Донецької області поранення дістали 10 мирних мешканців, одна людина загинула
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За наявною інформацією, вчора окупанти поранили цивільних у Костянтинівці, Слов'янську, Покровську, Сіверську, Ганнівці та Комарі. Через ворожі обстріли є жертва у Костянтинівці.
За даними ОВА, загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 227 загиблих і 7 213 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, вночі росіяни завдали масованого удару по Харківській області, застосовуючи ударні безпілотники та балістичні ракети. Постраждали восьмеро людей, із них — дві дитини.
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