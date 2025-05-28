Окупанти вдарили по Миколаївщині ракетами і дронами: постраждала 7-річна дівчинка

ілюстративне фото: Нацполіція

Вночі 28 травня російські війська тероризували Галицинівську, Очаківську та Снігурівську громади Миколаївщини. Окупанти били ракетами і дронами. В області працювала ППО

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Відомо, що о 00:05 ворог атакував Галицинівську громаду FPV-дроном.

"Внаслідок чого у с. Лупареве легкі поранення отримала 7-річна дівчинка, медична допомога була їй надана на місці. Пошкоджено два приватні будинки та три автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Вже о 02:00 окупанти атакували місто Очаків. Внаслідок ракетного удару пошкоджено рекреаційний об'єкт. На щастя, минулося без постраждалих.

Також вночі спрямували "шахеди" на Снігурівську громаду. Внаслідок атаки у селі Василівка пошкоджені нежитлова будівля, два житлових будинки та лінії електропередач. Крім того, було знеструмлено 200 абонентів, наразі електропостачання майже відновлено.

За даними ОВА, в ніч на 28 травня сили ППО знищили на Миколаївщині 12 БпЛА типу "Shahed 131/136".

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 13 мирних мешканців.