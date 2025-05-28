Війська РФ обстріляли Херсон і передмістя: є постраждалі

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Ввечері та вночі окупанти атакували житлові квартали Херсона й Антонівки Херсонського району. Поліцейські доставили до лікарні двох постраждалих, чоловік у тяжкому стані

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що через ворожі обстріли в Антонівці постраждала 74-річна жінка. Ввечері пенсіонерка потрапила під атаку ворожого дрона. Вона отримала мінно-вибухову травму, уламкові поранення шиї, грудної клітини, обох ніг. Жінка перебуває у стані середньої тяжкості.

"Чоловік 83 років внаслідок нічного обстрілу Дніпровського району з боку російських окупаційних військ дістав тяжкі поранення, зокрема мінно-вибухову травму, відкриту рану голови, перелом кісток черепа, забій мозку, перелом ребра. Лікарі борються за його життя", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали удару дроном по житловій багатоповерхівці в одному з районів Херсона. На місці влучання виникла пожежа.