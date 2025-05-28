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В среду утром, 28 мая, российские войска нанесли удар по гражданскому автомобилю в поселке Белозерка Херсонского района. Ранения получил водитель машины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющимся данным, российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль около 06:30.

"70-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также обломочные ранения затылка, туловища, плеча и предплечья", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Он находится под наблюдением медиков.

Напомним, вчера в Сумской области российская авиабомба попала возле гражданского авто, в котором ехала семья с ребенком. Ранения получили 44-летний мужчина, его 41-летняя жена и их 17-летняя дочь.