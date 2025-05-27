13:27  27 травня
У Києві чоловік вкрав у коханої 300 тис. грн і втік до Одеси
10:27  27 травня
У Кропивницькому з річки дістали тіло загиблого чоловіка
05:05  27 травня
На Київщині на подвір’я приватного будинку впала російська крилата ракета Х-101
UA | RU
UA | RU
27 травня 2025, 15:37

Російський дрон атакував багатоповерхівку в Херсоні: виникла пожежа

27 травня 2025, 15:37
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Херсонській області
Читайте также
на русском языке

Сьогодні вранці російські війська завдали удару дроном по житловій багатоповерхівці в одному з районів Херсона. На місці влучання виникла пожежа

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Херсонській області.

Через влучання БпЛА загорілася квартира та балкон на другому поверсі, а також балкон на третьому поверсі. Надзвичайники оперативно зупинили розповсюдження полум’я, після чого повністю ліквідували пожежу.

"Серед населення ніхто не постраждав", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 27 травня окупанти обстріляли комунальну бригаду КП "Парки Херсона" у Корабельному районі міста. Постраждали шестеро людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа обстріли окупанти вогонь рятувальники ДСНС Херсон дрон атака
Росіяни обстріляли пожежну частину на Запоріжжі
27 травня 2025, 11:35
На Запоріжжі FPV-дрон атакував приватний будинок: постраждав підліток
27 травня 2025, 10:55
На Херсонщині через ворожі обстріли отримали поранення 8 людей, серед них – діти
27 травня 2025, 09:05
Всі новини »
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
До 5 років тюрми: у Черкасах затримали чоловіків і жінку, які напали на працівників ТЦК
27 травня 2025, 16:30
На Сумщині російська авіабомба влучила біля цивільного авто, в якому їхала сім'я з дитиною
27 травня 2025, 16:00
У Львові затримали псевдополіцейського, який за 18 200 доларів планував переправити за кордон чоловіка призовного віку
27 травня 2025, 15:40
Завтра в Україні дощитиме, але буде тепло
27 травня 2025, 15:29
На Дніпропетровщині правоохоронці викрили підпільне виробництво пального
27 травня 2025, 15:18
На Чернігівщині жінка зарізала чоловіка під час сварки
27 травня 2025, 15:10
Жителю Тернопільщини, який переробив травматичний пістолет на бойовий, загрожує до 7 років позбавлення волі
27 травня 2025, 15:05
Отримував "товар" з терапії: на Київщині викрили наркоторговця
27 травня 2025, 14:45
20-річний житель Тернопільщини може сісти на 12 років за шантаж колишньої дівчини
27 травня 2025, 14:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »