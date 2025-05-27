Російський дрон атакував багатоповерхівку в Херсоні: виникла пожежа
Сьогодні вранці російські війська завдали удару дроном по житловій багатоповерхівці в одному з районів Херсона. На місці влучання виникла пожежа
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Херсонській області.
Через влучання БпЛА загорілася квартира та балкон на другому поверсі, а також балкон на третьому поверсі. Надзвичайники оперативно зупинили розповсюдження полум’я, після чого повністю ліквідували пожежу.
"Серед населення ніхто не постраждав", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 27 травня окупанти обстріляли комунальну бригаду КП "Парки Херсона" у Корабельному районі міста. Постраждали шестеро людей.
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